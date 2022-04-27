Фермер незаконно получил грант на 1,2 млн рублей на Ставрополье

Фермера из села Тукуй-Мектеб заподозрили в незаконном получении гранта на развитие своего хозяйства. Об этом сообщили в УМВД по Ставропольскому краю.

Как пишет newstracker.ru, глава крестьянского фермерского хозяйства представил документы, в которых были недостоверные сведения о выращенных в 2019 году овощах на площади в 25 гектаров и понесенных затратах.

Как выяснилось, работы никакие не выполнялись. При этом фермеру выдали грант. Сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей.

В результате возбудили уголовное дело. По нему максимальное наказание составляет 10 лет колонии. Известно, что преступление совершено в Нефтекумском городском округе.