Фельдшера скорой побили в Выборге

Скорую вызвали утром 15 февраля из-за драки двух мужчин на Московском проспекте. При госпитализации один их них ударил фельдшера скорой помощи, 29-летнюю женщину. Сотруднице оказали медпомощь и отпустили в удовлетворительном состоянии. Двух мужчин, затеявших драку, положили в больницу.

В группе «Подслушано Выборг» во «ВКонтакте» коллеги фельдшера уточнили, что потасовка произошла у ночного клуба «Луна». Когда в машине скорой медик начала оказывать помощь одному из дерущихся, другой ударил ее ногой в голову.

«Водитель не успел ничего сделать, не успел прийти на помощь. Потому что удар был исподтишка», — написал автор поста.

По его словам, мужчина ударил фельдшера «просто так», без какой-либо причины.

В комментариях уточнили, что сотрудница скорой помощи сняла побои и написала заявление в полицию.