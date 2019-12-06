Фельдшера подмосковной скорой попытались зарезать на работе

«В Дежурную часть Крюковского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск поступило сообщение от сотрудника службы „112“ о том, что неизвестный гражданин угрожает ножом фельдшеру скорой помощи», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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По ее словам, на место происшествия был направлен наряд полиции. Правоохранители обезвредили и доставили в участок 49-летнего местного жителя. Он был пьян.

Отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. За размахивание ножом мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.