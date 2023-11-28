28 ноября 2023, 16:17
Фельдшера из Свердловской области будут судить за липовые больничные
Жительницу Каменска-Уральского, которую обвиняют в получении взяток и подлоге, будут судить в Свердловской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
Предположительно, 47-летняя сотрудница городской поликлиники за вознаграждение выдавала желающим поддельные больничные листы. Всего фельдшер получила около 44 тысяч рублей за девять липовых документов. Уголовное дело будет рассматривать районный суд Каменска-Уральского.
Преступления
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