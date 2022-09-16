Фейк: россиянин избил во Франции беженок с Украины | 360°

Криминал 16 сентября 2022, 14:20 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: россиянин избил во Франции беженок с Украины Бывший украинский военный, а не россиянин избил во Франции двух украинских беженок Соцсети

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В интернете появилась новость о том, что россиянин якобы избил во Франции двух украинских беженок за то, что они слушали украинскую музыку. Информация оказалась недостоверной — на мать и дочь набросился бывший украинский военный.

Фейк

Новость о нападении появилась в одном из Telegram-каналов. Автор заявил, что якобы во французской коммуне Рокбрюн-Кап-Мартене россиянин избил двух украинских беженок за то, что они слушали украинскую музыку.

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Правда

На самом деле ситуация иная. Украинские беженки пострадали от рук бывшего украинского военного. Алина и ее мать Елена из Изюма гуляли по Лазурному Берегу на юге Франции и слушали украинскую музыку. В песне были антироссийские высказывания, и в этот момент на них набросился мужчина, говоривший по-русски. Одну из женщин он повалил на землю, после чего несколько раз пнул, другую трижды ударил и сломал ей нос.

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Нападавший оказался украинцем, бывшим солдатом ВСУ. Он принял девушек за русских и решил ударить.

Дебошира арестовали. На него завели дело за нанесение вреда здоровью с лишением трудоспособности до восьми дней на основе расы, этноса или религии. Ему грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро.

Таким образом, информация, распространяемая в Telegram-канале, недостоверна. Конфликт на основе национальной неприязни к русским произошел между представителями Украины.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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