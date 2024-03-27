Криминал 27 марта 2024, 13:28 Фейк: группа молодых людей принесла присягу ИГ и спланировала новые теракты Информация о подготовке терактов новыми участниками ИГ оказалась недостоверной Unsplash

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В соцсетях появилось видео с присягнувшими группировке «Исламское государство»* мужчинами и обещанием устроить новые теракты. Ролик сняли несколько лет назад, информацию о его связи со стрельбой и поджогом в Crocus City Hall признали недостоверной.

Фейк

Telegram-канал «Деисламизатор ислам/islam» опубликовал видео. Молодые люди присягнули ИГ* и заявили о своем намерении организовать новые теракты.

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Правда

Видео не имело отношения к событиям после теракта в концертном зале Crocus City Hall. Ролик сняли в 2016 году, когда группа людей напала на полицейских в Грозном. Провели расследование, в том числе на международном уровне. В ходе работ обнаружили кадры с людьми, которые утверждали, что они от имени ИГ* напали на полицейских в Грозном и принесли присягу экстремистской организации.

Информация о том, что распространенное в соцсетях видео актуально, недостоверна. Его сняли по меньшей мере восемь лет назад. Эти кадры не имели отношения к трагическим событиям 22 марта 2024 года.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.