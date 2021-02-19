Фейерверк запустили в машину спикера горсовета Красноярска

Неизвестный в Красноярске бросил фейерверк в автомобиль спикера горсовета Натальи Филюриной. Подозреваемого разыскивает полиция.

«В дежурную часть поступило сообщение, что около здания городской администрации неизвестный мужчина бросил зажженное пиротехническое изделие в сторону автомобиля председателя Красноярского городского совета депутатов», — сообщили в пресс-службе МВД.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что пиротехнические изделие взорвалось около машины. Филюрина или кто-либо еще не пострадали.

По данным издания NGS24.RU, мужчина ходил по площади и ждал ее приезда. Он выстрелил из фейерверка или кинул красную дымовую шашку в сторону автомобиля Натальи Филюриной и убежал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители опрашивают очевидцев и просматривают записи с камер наблюдения.

Наталье Фирюлиной 70 лет. Депутатом горсовета от «Единой России» она стала в 2008 году. С 2013 года руководит фракцией в регионе. Также является членом генерального совета партии.