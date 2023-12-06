Криминал 06 декабря 2023, 13:24 Фальсифицированную резину использовали для деталей вертолетов Ми-8 и «Ансат» в Казани «Известия»: завод компании «Вертолеты России» использовал поддельную резину РИА «Новости»

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Почти 40 выпущенных в Казани вертолетов Ми-8 и «Ансат» могли выйти из строя из-за использования при производстве фальсифицированной резины. Один из поставщиков завез контрафакт. Возбудили уголовное дело, сообщили «Известия».

Резину с поддельными паспортами качества обнаружили на Казанском вертолетном заводе, который вошел в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Из нее могли выпустить прокладки для топливных систем 37 гражданских вертолетов Ми-8 и «Ансат» 2022 года. Некачественные детали могут разрушиться, засорить насосы, фильтры и привести к остановке двигателя.

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Росавиация приостановила использование 27 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 10 «Ансат-СК», которые предназначались Национальной службе санитарной авиации, «Авиалесоохране», авиакомпаниям «Ямал», «Газпромавиа», «КрасАвиа», «Конверс Авиа», «Арго», «Дальнереченск Авиа», Камчатскому авиапредприятию и другим организациям. На 80% вертолетов эти прокладки уже проверили и заменили.

Контрафактную резину поставили в августе 2022 года, поставщика выбрали по результатам закупочных процедур. Заводская служба качества заподозрила дефект, д ополнительные испытания подтвердили догадки. Служба безопасности выяснила, что документы о качестве продукта подделали, и передала материалы правоохранительным органам. Возбудили уголовное дело по части второй статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В России предлагали ввести наказание за производство и распространение фальсифицированных стройматериалов. Нарушителей призвали привлекать как к административной, так и уголовной ответственности.