«Фальшивых» полицейских с партией наркотиков поймали в Подмосковье

Задержанные в Подмосковье двое мужчин, у которых в машине был найден груз наркотических веществ, несмотря на предъявленные ими служебные удостоверения полицейскими не являются.

Об этом «360» сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области полковник внутренней службы Татьяна Петрова. Она сообщила, что 22 мая в 3:30 на 111 километре автодороги М-4 «Дон» был остановлен автомобиль иностранной марки. В нем были найдены свертки, предположительно, с наркотическим средством.

«В ходе общения с полицейскими водитель и пассажир предъявили удостоверения сотрудников правоохранительных органов, однако граждане таковыми не являются.

«В настоящее время изъятое направлено на исследование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщила полковник.

Ранее Telegram-канал BAZA сообщил, что в Подмосковье были задержаны двое полицейских с большой партией наркотиков. В багажнике их Toyota без номеров обнаружились 25 свертков с разными наркотиками. Оба мужчины предъявили служебные удостоверения, согласно которым работают в отделении по контролю за оборотом наркотиков Южного Федерального округа. Причем, один из них — им руководит.

В середине января в Московской области сотрудники изъяли в Серпухове более 65 килограммов мефедрона и почти 600 литров жидкости, содержавшей наркотические вещества. Были задержаны пятеро подозреваемых.