Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что двое мужчин в возрасте 28 лет приехали в Свердловскую область в декабре 2019 года из ХМАО. За следующие два месяца в Каменске-Уральском и Первоуральске изъяли из оборота шесть фальшивых пятитысячных купюр.

Злоумышленники купили в интернете не менее 20 подделок. Однако в ходе обыска нашли не только их. У мужчин изъяли наркотики, травматический пистолет, а также ручную гранату Ф-1.

«Криминальный товар визуально отличить от настоящих денег достаточно проблематично. У подделок были и водяные знаки, и защитная лента», — отметил Горелых.

Мужчин арестовали, против них возбуждено уголовное дело. Им грозит до восьми лет лишения свободы.