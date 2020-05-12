Фальшивомонетчицу поймали в Петербурге. Она расплачивалась поддельными пятитысячными банкнотами

По данным издания, в минувшее воскресенье за помощью к правоохранителям обратился 33-летний курьер. Оказалось, что один из клиентов расплатился с ним за доставку еды поддельной пятитысячной банкнотой.

Позже в полицию с повинной явилась женщина, которая расплатилась с курьером фальшивыми деньгами. Выяснилось, что при оплате аренды квартиры она также отдала владельцу ненастоящую купюру.