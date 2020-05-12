Фальшивомонетчицу поймали в Петербурге. Она расплачивалась поддельными пятитысячными банкнотами
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая расплатилась с курьером и арендодателем фальшивыми пятитысячными купюрами. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, в минувшее воскресенье за помощью к правоохранителям обратился 33-летний курьер. Оказалось, что один из клиентов расплатился с ним за доставку еды поддельной пятитысячной банкнотой.
Позже в полицию с повинной явилась женщина, которая расплатилась с курьером фальшивыми деньгами. Выяснилось, что при оплате аренды квартиры она также отдала владельцу ненастоящую купюру.