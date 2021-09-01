Фальшивомонетчика задержали в Краснодаре
Фальшивомонетчика задержали в Краснодаре. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Его начали разыскивать после жалоб продавцов магазинов. Там были обнаружены фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей.
Подозреваемого задержали на выезде из города. У него нашли фальшивые деньги на сумму 30 тысяч рублей.
Позже было установлено, что он расплачивался ими в магазинах Краснодара, Горячего Ключа и Туапсинского района.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.