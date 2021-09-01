Фальшивомонетчика задержали в Краснодаре. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Его начали разыскивать после жалоб продавцов магазинов. Там были обнаружены фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на выезде из города. У него нашли фальшивые деньги на сумму 30 тысяч рублей.

Позже было установлено, что он расплачивался ими в магазинах Краснодара, Горячего Ключа и Туапсинского района.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.