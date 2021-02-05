Фальшивомонетчик задержан в ЯНАО
Мужчину, который расплачивался фальшивыми деньгами, будут судить в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ОМВД по региону.
Уточняется, что мужчина купил поддельные купюры в интернете и расплачивался ими в магазинах и кафе.
«В кофейнях и продуктовых магазинах Тюмени он покупал молочные коктейли, кофе, сигареты и спиртное. Расплачивался поддельными пятитысячными купюрами, а сдачу получал подлинными деньгами», — рассказали в пресс-службе.
Уголовное дело уже направили в суд. Нарушителю грозит до восьми лет тюрьмы.