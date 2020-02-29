Мошенник представлялся начальником отдела по информационным вопросам УФСБ. Он предлагал за внушительную взятку устроить желающих на работу в Следственный комитет, на любую понравившуюся должность. Так, одному из претендентов он назвал сумму в 60 тысяч долларов за «содействие» в решении вопроса трудоустройства. Деньги якобы должны были быть переданы мифическому «покровителю» в СК.

Самозванец предложил деньги передавать частями. При передаче первой части взятки в размере 20 тысяч долларов мошенника задержали настоящие сотрудники ФСБ. С «коллегой» они не церемонились.

«Свою вину задержанный признал полностью», — подтвердили в ФСБ.

Меру пресечения задержанному избрал Ленинский районный суд Севастополя. На время следственных действий подозреваемого отправили под стражу на два месяца. Следствие считает, что от действий злоумышленника пострадали несколько человек. Это и предстоит выяснить в ходе разбирательства.