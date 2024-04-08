Криминал 08 апреля 2024, 18:29 Ездившего по поддельным правам таксиста осудили в Пензе

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В Пензе осудили мигранта, который год работал таксистом по чужим правам. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина приехал в Россию из одной из соседних стран. Он купил себе фальшивые права за 100 тысяч и устроился работать таксистом. Обман вскрылся, когда в октябре прошлого года он попал в ДТП. Мужчину осудили на пять лет ограничения свободы.

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