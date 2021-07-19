«Это же дети». Мать сбившей в Солнцеве детей рассказала о переживаниях из-за аварии

Людмила Геннадьевна — мать Валерии Башкировой, которая сбила детей в Солнцеве. Женщина призналась «360», что семья девушки искренне переживает из-за случившегося.

«Мы все очень переживаем. Мне очень тяжело говорить обо всем. Мы искренне переживаем. Это же дети! Я переживаю за них так же, как за нее и за всех», — сказала Людмила Геннадьевна.

Студентка Валерия Башкирова 16 июля на улице Авиаторов в московском районе Солнцево, находясь за рулем Mazda, сбила трех детей. Они вместе с двумя взрослыми переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Детей госпитализировали. В наиболее тяжелом состоянии находился старший ребенок пяти лет. У него диагностировали перелом основания черепа. Его доставили в больницу на вертолете. Врачи около восьми часов боролись за его жизнь, но не смогли его спасти. Вечером 17 июля стало известно, что от полученных травм скончался 3-летний ребенок.

Башкирову обвинили в нарушении правил, повлекшем смерть по неосторожности. Ее отправили под домашний арест.