«Это несчастный случай». Экс-супруга боксера, убившего барнаульца, рассказала о драке

«Этой ночью отдыхали гости на ВМW. Это было начало вечера, и они громко слушали музыку. Официанты „Винотеки“ вызвали им наряд полиции, потому что они шумели. Им сделали замечание и таким образом конфликт был урегулирован» — рассказал Старцева о событиях страшной ночи. Позже в ресторан приехал ее бывший муж.

«В кафе весь вечер ходил молодой человек, который докучал гостям, приставал и провоцировал на конфликт. И получилось так, что приехал Михаил с двумя девушками. У них случилась какая-то словесная потасовка. Потом парень, который приставал, достал из машины палку или биту», — рассказала женщина со слов очевидцев. Свидетели не смогли точно сказать, какой предмет парень достал из машины.

«Нанес удар девушке блондинке, она упала. После этого Михаил пошел защищать ее от парня и отобрал у него это орудие», — пояснила женщина. По словам Старцевой, парень продолжил провоцировать. Потом потасовка переросла в драку. Бывшая супруга обратила внимание, что изначально Старцев просто стоял и разговаривал с погибшим.

«Потом Павел (погибший — прим.ред.) видит потасовку, берет Лилю и наносит ей удар кулаком в лицо. На видео также видно, что она отлетает от него на несколько метров. Видя, что обижают подругу, Старцев нанес удар. Он был однократный и, к сожалению, привел к таким неизгладимым результатам», — рассказала Старцева. После удара мужчина лежал на земле. Очевидцы рассказали женщине, что пытались помочь Павлу и в первые минуты после удара он был жив. Тем временем другой провокатор продолжал дебош.

По словам Старцевой, жена погибшего села пьяной за руль и начала «давить» людей, которые были рядом. Женщина считает, что сейчас в интернете идет травля ее бывшего мужа. А все происходящее, по мнению Старцевой — это «несчастный случай». И ее бывший супруг не ударил бы погибшего, если бы не увидел, что избивают его подругу.