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    04 декабря 2020, 16:42

    «Это какой-то фильм». Адвокат Reeflay счел постановкой стримы с издевательствами

    Екатерина Шамина, Михаил Ракитский

    Адвокат стримера Reeflay Евгений Кулагин считает смерть Валентины Григорьевой случайным стечением обстоятельств. В беседе с «360» он назвал блогера добропорядочным гражданином.
    «Это какой-то фильм». Адвокат Reeflay счел постановкой стримы с издевательствами

    «Буду защищать его по полной программе, так как он не причастен к этому. Причина смерти не установлена, это мог быть банальный несчастный случай», — сказал адвокат.

    По мнению юриста, переохлаждение не могло стать причиной смерти подруги стримера Валентины Григорьевой

    Блогер вину не признает. По словам Кулагина, Reeflay допускает, что с его подругой мог произойти несчастный случай, но что стало причиной смерти на самом деле он не знает.

    Ролики блогера, на которых он относитя пренебрежительно к девушке, адвокат считает постановкой для того, чтобы набрать лайки.

    «Это не связано никак с его каким-то противоправном поведением. Это какой-то фильм», — сказал юрист.

    Следствие предъявило обвинение блогеру Стасу Решетникову, известному под ником Reeflay. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть подруги стримера.