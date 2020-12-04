«Это какой-то фильм». Адвокат Reeflay счел постановкой стримы с издевательствами
«Буду защищать его по полной программе, так как он не причастен к этому. Причина смерти не установлена, это мог быть банальный несчастный случай», — сказал адвокат.
По мнению юриста, переохлаждение не могло стать причиной смерти подруги стримера Валентины Григорьевой
Блогер вину не признает. По словам Кулагина, Reeflay допускает, что с его подругой мог произойти несчастный случай, но что стало причиной смерти на самом деле он не знает.
Ролики блогера, на которых он относитя пренебрежительно к девушке, адвокат считает постановкой для того, чтобы набрать лайки.
«Это не связано никак с его каким-то противоправном поведением. Это какой-то фильм», — сказал юрист.
Следствие предъявило обвинение блогеру Стасу Решетникову, известному под ником Reeflay. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть подруги стримера.