Эстонскую «Мать года» осудили на 4,5 года за жестокое обращение с детьми

Уездный суд эстонского города Пярну приговорил к 4,5 годам заключения Малле Кобин, получившую в 2013 году титул «Мать года». Она жестоко наказывала и держала взаперти 17 детей, пятеро своих и 12 приемных. Своей вины женщина не признала.

Как сообщил портал ERR, в 2019 году полиция возбудила дело в отношении Кобин после того, как стало известно, что женщина избивала детей 9-17 лет руками и ногами. За малейшую провинность она запирала их. Иногда на несколько дней. Кобин также заставляла детей неподвижно стоять на одном месте от 12 часов и более. Все это происходило в семейном доме на острове Хийумаа.

Ее адвокат потребовал оправдать женщину, своей вины она не признала. Информацию о преступлении следователям предоставил Департамент социального обеспечения.

В 2014 году Малли Кобин получила Орден Эстонского Красного креста IV степени за деятельность по защите детей и поддержку инвалидов от президента Эстонии.

Суд, проходивший за закрытыми дверями, счел ее вину доказанной.

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