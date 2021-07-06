Эстонского консула задержали в Петербурге из-за секретных документов

Эстонского консула Марта Лятте задержали в Санкт-Петербурге при получении сведений закрытого характера. О задержании дипломата сообщили в ФСБ РФ.

Материалы Лятте передавал россиянин. Его личность в ведомстве не раскрыли. По данным ФСБ, консула задержали с поличным, сообщило РИА «Новости».

Действия консула не могут быть совместимы с дипломатическим статусом работника, отметили в пресс-службе ведомства. Их квалифицируют как враждебные. Теперь к дипломату будут применены меры согласно нормам международного права.

Эти нормы предусматривают, что дипломаты обладают неприкосновенностью в той стране, где они работают. Однако при нарушении законодательства или совершении враждебных действий их могут лишить права пребывания в этом государстве

Венская конвенция разрешает стране пребывания в любое время уведомить аккредитующую сторону, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание является неприемлемым.

В апреле этого года в Петербурге при получении секретных данных был задержан украинский консул Александр Сосонюк. Он получил закрытую информацию из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.