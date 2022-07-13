«Есть теперь через трубочку». Девочка из Приморья рассказала, как сверстники избили ее под надуманным предлогом

Группа школьников избила сверстницу в селе Сергеевка Партизанского района Приморья. Эти дети уже не раз были замечены в избиении других. Пострадавшая рассказала «360 о травмах и о том, что стало причиной конфликта.

По ее словам, зачинщиками избиения были две девушки и парень.

«Полгода назад ее брат (брат одной из нападавших — прим. ред.) дал мне номер своего друга и сказал, что „можешь ему написать, поприкалываться, тебе за это ничего не будет“. Делать было нечего, мы ему написали, поприкалывались — и все, потом забыли про это», — вспомнила школьница.

Недавно девочка встретила на улице эту компанию из трех человек, разговор начался с вопроса, зачем она проколола нос.

«[Одна из девушек] начала мне грубить. Я ей сказала, что нос проколола для красоты, не хотела больше с ней разговаривать», — заявила собеседница «360».

Когда она развернулась, ее знакомая ударила кулаком в затылок. Нападавшая поставила ультиматум: либо жертва садится на колени и просит прощения, либо пусть готовится к побоям. В итоге нападавшая дернула девочку за волосы, ударила в живот. Находившийся рядом мальчик стал бить жертву ногами по лицу.

После избиения компания сказала девочке, чтобы та не рассказывала никому о случившемся. В итоге произошедшего девочка получила различные травмы, в том числе ссадины, царапины, синяки.

«У нее сильно губа рассечена внутри. Зубы, слава богу, целые, не выбитые. Из-за травмы губы она не может есть, пока через трубочку пищу принимает», — рассказал «360» ее мама.

Женщина отметила, что после избиения дочери никто из родителей напавших детей не позвонил, не извинился. При этом заявление в полицию подано.

«Сразу же вызвала полицию, как только дочь позвонила и сказала, что ее избили. Все зафиксировано, сфотографировано, все записано. Конечно, надо, чтобы их наказали. Они чувствуют себя расслаблено, безнаказанно, все с рук сходит», — добавила собеседница «360».

По словам мамы, теперь ее дочка сидит дома и никуда не выходит.

Реакция правоохранительных органов

Полиция проводит доследственную проверку.

«В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Партизанский“ обратилась женщина 1988 года рождения, которая сообщила, что группа подростков нанесла телесные повреждения ее 13-летней дочери», — сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Полицейские изучили видео с места ЧП, которое появилось в интернете. Личности, избивавшие девочку, установлены. Ими оказались жители села Сергеевка Партизанского района в возрасте от 14 до 16 лет.

Инспекторы по делам несовершеннолетних заявили, что потерпевшей дали направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью.

С несовершеннолетними и их родителями или законными представителями сейчас ведется профилактическая работа. Правоохранительные органы намерены привлечь родителей этих детей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.