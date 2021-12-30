Эскортницу заподозрили в убийстве клиента в Москве

Сотрудницу эскорт-агентства заподозрили в убийстве клиента в Москве. Ее полуголую поймали в подъезде соседи убитого, написала «Мослента».

По данным следствия, девушка нашла клиента по интернету. Сначала они выпили, после из-за этого произошла ссора. Конфликт перерос в драку. Проститутка схватила нож, нанесла клиенту шесть ранений, после чего выбежала в подъезд. Дальше пробраться она не смогла.

Ранее в Госдуме предложили приравнять занятых в эскорт-услугах девушек к проституткам и запретить им жить в крупных городах. Организаторов подобного сервиса стоит наказывать гораздо строже. Инициатива исходит от известного борца за нравственности — депутата Виталия Милонова.

А в Калужской области 28-летний мужчина вытолкнул проститутку — гражданку Кении в окно. Ему не понравилась ее реакция на требование вернуть часть денег. Кенийке удалось встать и дойти до противоположной стороны дома. Подозреваемый добавил, что девушка, когда упала из окна третьего этажа, была в сознании. Сейчас девушка находится в больнице с переломами.