Важное 16 декабря 2023, 19:04 Еще шестерых подозреваемых в нападении на полицейского у «Садовода» доставили в СК Следователи допросят еще 6 подозреваемых в нападении на полицейского в Москве Prt Scr видео пресс-службы прокуратуры Москвы/t.me/moscowproc

Читать 360tv в

Следователи установили личности 11 человек, напавших на полицейского на территории рынка «Садовод» в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«Установлена причастность 11 лиц, шестеро из которых доставлены в подразделение столичного СК, где следователи приступили к их допросу и проведению следственных действий», — передали в пресс-службе.

Реклама

Установлены личности и остальных подозреваемых. Их тоже доставят в следственные органы.

Ранее суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в оскорблении и нападении на полицейского на рынке «Садовод». Мужчина пытался сбить сотрудника правоохранительных органов на авто, когда тот попросил предъявить документы.

Группа агрессивных рабочих окружила полицейских, когда они оказывали помощь задержанному, которому стало плохо. Чтобы успокоить толпу, одному сотруднику правоохранительных органов пришлось выстрелить в воздух. Всего после конфликта задержали 82 иностранных граждан. Возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство».