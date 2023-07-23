Криминал 23 июля 2023, 20:59 Еще одну жертву «залегощенского маньяка» нашли в Таджикистане «Азия плюс»: полиция Таджикистана нашла пятую жертву маньяка Шавката Шаяхмедова

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Полицейские раскрыли подробности убийства, к которому причастен маньяк из Орловской области Шавкат Шаяхмедов. Преступник лишил жизни восьмилетнюю девочку 29 лет назад в городе Истиклол в Таджикистане, сообщило издание «Азия плюс».

Школьница исчезла 21 мая 1994 года. Семья девочки организовали масштабные поиски, но это не принесло никаких результатов.

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Только спустя 29 лет труп ребенка нашли в городе Истиклол в подвале дома по улице Камоли Худжанди. Экспертиза показала, что перед убийством маньяк изнасиловал свою жертву.

Суд приговорил «залегощенского маньяка» Шавката Шаяхмедова к пожизненному заключению за убийство четырех человек, в том числе трех детей. Первой жертвой маньяка был шестилетний мальчик. Он увел ребенка в лес около поселка Залегощь, изнасиловал и убил.

В 2005 году Шаяхмедов расправился с 11-летним мальчиком, тело которого нашли спустя 16 лет. В 2003-м лишил жизни 32-летнюю женщину. Летом 2021 года пропала девятилетняя девочка, которая жила по соседству с маньяком. Ее тело обнаружили замурованным в подвале собственного дома.