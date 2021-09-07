Еще одну проверку устроили в Одинцове, где воспитательница обмотала ребенка скотчем

Дополнительную проверку решили провести следственные органы Одинцова после жалоб на воспитательницу одного из детских садов. Мама пятилетнего мальчика заявила, что женщина обмотала ее сына скотчем.

Как рассказала местная жительница, воспитательница детского сада в поселке Горки-10 во время тихого часа обмотала ее ребенку руки и ноги канцелярским скотчем. Вскоре, правда, женщина сняла скотч с мальчика. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Московской области.

После первоначальной проверки в возбуждении уголовного дела было отказана. Прокуратура региона организовала дополнительную, в ходе которой еще раз изучила материалы. Их направили в управление Следственного комитета по Подмосковью для проведения всесторонней и полной проверки.

«Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области организовано проведении дополнительной проверки о совершении противоправных действий», — сказано в сообщении регионального следственного управления.

В СК заявили, что изучат все обстоятельства произошедшего, после чего примут решение в отношении воительницы. Ход разбирательства находится на контроле прокуратуры.