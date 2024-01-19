Криминал 19 января 2024, 18:43 Еще одного участника нападавшей на белгородцев банды взяли под стражу Суд арестовал на 2 месяца участника банды, избивавшей людей на улицах Белгорода РИА «Новости»

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Октябрьский районный суд арестовал еще одного участника дела об избиении прохожих в Белгороде. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал 18-летнему подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта.

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Установлено, что обвиняемый с сообщниками напал на мужчину на парковке торгового центра из-за «незначительного повода».

До этого Свердловский районный суд отправил под СИЗО 19-летнего юношу, которого заподозрили в нападении на людей на улице.

Всего сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек, из них четверо — несовершеннолетние. Против молодых людей возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Полиция начала проверять сообщения о банде подростков, которые избивали прохожих на улицах города Белгорода. Видеоролики с нападениями появились в Сети. По ним правоохранители смогли установить личность нападавших.