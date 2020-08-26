Еще одного предполагаемого похитителя партнера «Додо Пиццы» задержали

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на партнера «Додо Пиццы» Владимира Горецкого. Бизнесмена похитили в 2019 году и держали в заложниках несколько дней.

В руки полиции предполагаемый участник похищения Горецкого попал в аэропорту Внуково, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

«Задержанный неоднократно изменял свои персональные данные. <…> Злоумышленник может быть причастен к совершению аналогичных нападений на коммерсантов на территории европейских стран», — подчеркнули в ведомстве.

Первого подозреваемого в похищении предпринимателя задержали на днях. Горецкий его опознал.

Злоумышленники закрыли бизнесмена на загородной даче в Латвии, куда он прилетел по приглашению обсудить развитие «Додо Пиццы» в Польше. Бизнесмена угрозами заставили перевести 3,6 миллиона рублей с личных и корпоративных счетов, подписать долговые обязательства и держали связанным и заставляли поддерживать связь с коллегами.