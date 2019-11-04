Еще одного подростка задержали в Забайкалье после группового изнасилования и убийства

Правоохранители задержали четвертого подростка из Забайкальского края по делу об изнасиловании и убийстве в частном доме. Ему 15 лет.

Жителя одного из сел Кыринского района заподозрили в причастности к убийству и изнасилованию, которое произошло 27 октября. Всего в деле фигурируют четыре человека, включая этого молодого человека. Вскоре ему предъявят обвинение и решат, какую назначить меру пресечения, говорится на сайте Следственного комитета по Забайкальскому краю.

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Эта история относится к 27 октября, когда подростки — двоим 16, одному 15 лет — ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского районе, в котором находились женщина и 40-летний мужчина. Школьники изнасиловали местную жительницу, а мужчину избили до такой степени, что он впоследствии умер.

Всех подозреваемых задержали и предъявили обвинения по статье об «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека», и «насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».

Двух обвиняемых заключили под стражу, третьего отправили под домашний арест. Следователи отметили, что два школьника ранее уже привлекались к уголовной ответственности.