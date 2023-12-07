Криминал 07 декабря 2023, 14:07 Еще одного подозреваемого задержали по делу о массовом отравлении наркотиками в Астрахани МВД: в Астрахани задержали 4-го подозреваемого по делу об отравлении метадоном РИА «Новости»

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Правоохранители вычислили и задержали четвертого подозреваемого по делу о массовом отравлении наркотиками в Астрахани. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об этом «МВД Медиа».

«Астраханские полицейские установили и задержали еще одного фигуранта уголовного дела по факту массового отправления метадоном», — заявила она.

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Около 20 жителей Астрахани в ноябре госпитализировали с признаками токсического отравления, из них шестеро находились в тяжелом состоянии. Они признались, что употребляли синтетические наркотики. Впоследствии три человека погибли.

Полиция возбудила уголовное дело по части третьей статьи 228.1 УК России «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и задержала трех уроженцев Киргизии, Таджикистана и Таджикистана. Двое из них дали признательные показания.