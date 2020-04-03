Еще одного генерала МВД отправили в СИЗО

Басманный суд заключил под стражу генерала МВД России Александра Краковского по обвинению в коррупции в центральном аппарате министерства.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Александру Краковскому в виде заключения под стражу до 1 июня.

В этот же день были арестованы и другие фигуранты дела: замначальника следственного департамента МВД Александр Бирюков и следователь Александр Брянцев. По версии следствия, они способствовали неправомерному переводу на домашний арест из СИЗО крупного мошенника Альберта Худояна.

СК утверждает, что Худоян не давал им взяток, поэтому дело проходит по статье «Злоупотребление полномочиями», . Предполагается, что офицеры планировали получить деньги после освобождения Худояна.

Подсудимым, мошеннику и чиновникам, грозит 10 лет тюремного заключения.