Еще одного фигуранта дела о коррупции в ГИБДД Ставрополья задержали в Москве

В Москве задержали заместителя начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова — Александра Ткаченко. Сейчас его везут в Ессентуки, где передадут следователям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.

«Заместитель начальника Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко был задержан вчера в Москве в рамках дела „ОПС Сафонова“. Сейчас заместителя Сафонова везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос о его аресте», — написал парламентарий.

Накануне Хинштейн рассказал, что утром 20 июля силовики задержали практически всю верхушку УГИБДД по Ставропольскому краю. Правоохранителей подозревают в создании преступного сообщества. Один из задержанных — начальник управления Алексей Сафонов.

СК завел против Сафонова уголовное дело. По данным следствия, вместе со своими подельниками он несколько лет брал взятки за неформальные пропуска, которые передавали грузовым компаниям. Сегодня Сафонова могут арестовать.