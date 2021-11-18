Еще одно полуголое фото на фоне храма спровоцировало проверку

Сотрудники полиции начала проверку из-за фото полуобнаженной девушки, сделанном на фоне храма в Калуге Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

В ведомстве рассказали, что фотографию девушки на фоне одного из храмов Калуги нашли в открытом доступе в интернете во время мониторинга.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — сказано в сообщении МВД. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее в соцсетях появилось фото девушки, которая стояла лицом к храму и спиной к фотографирующему. Она задрала юбку и показал свое нижнее белье.

Московские полицейские в октябре этого года начала проверку после видео с девушкой, которая обнажила грудь на фоне храма Василия Блаженного. Она написала в Сети, что ролик снят несколько лет назад и не имеет отношения к публикации.

В этом же месяце блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам в колонии общего режима из-за фото на фоне храма Василия Блаженного. Их обвинили в оскорблении чувств верующих.