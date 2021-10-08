Еще одно обвинение предъявили дагестанцам, избившим в метро мужчину

В главке Следкома России продолжается расследование уголовного дела о нападении трех дагестанцев на Романа Ковалева. Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителей власти.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, следствие выяснило, что трое подозреваемых 4 октября в вагоне столичного метро нецензурно выражались в адрес пассажирок и угрожали им насилием. Оказавшийся рядом мужчина сделал им замечание. За это его повалили на пол и начали избивать.

«Ханмагомедов и Мусалаев продолжили умышленно наносить ему удары ногами по голове с целью причинения смерти. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что, если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение», — уточнила Петренко.

Затем подозреваемые попытались скрыться. В время задержания полицейскими один из них угрожал стражам правопорядка лезвием канцелярского ножа. Второй — распылили в их сторону перцовый баллончик.

Петренко добавила, что сейчас допрашивают свидетелей случившегося. Назначены экспертизы.

Как сообщил газете «Известия» адвокат, заместитель председателя межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев, квалификация действий нападавших как покушение на убийство вполне оправдана.

«Преступник сознательно наносил удары ногой в область головы потерпевшего и допускал умышленно, вследствие преступной самонадеянности или с косвенным умыслом, наступление для потерпевшего самых тяжких последствий, включая смерть», — подчеркнул правозащитник.

За покушение на убийство с особой жестокостью в группе и из хулиганских побуждений подозреваемы может грозить тюремное заключение на срок от восьми до 20 лет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что напавшие на Ковалева подозреваемые — подонки. Он признался, что рад их быстрому задержанию.