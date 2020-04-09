Еще одно дело завели на грабителя из Казани. Его нападение не пережила 80-летняя пенсионерка

В Казани 80-летняя женщина умерла после того, как на нее напал грабитель и отобрал сумку с продуктами. Его поймали по делу о грабеже, но теперь подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Женщину ограбили у одного из домов по улице Файзи в Казани 4 апреля. Она обратилась в полицию и рассказала, что злоумышленник отобрал у нее тележку с продуктами и деньгами и скрылся. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.

Как сообщили в полиции Татарстана, участковый опознал нападавшего по камерам наблюдения. 32-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу кабеля на той же улице Файзи. Его поймали вне дома, при задержании он оказал сопротивление полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о грабеже. Ему также вменяли нарушение режима изоляции и неповиновение сотруднику. Задержанного поместили под административный арест.

7 апреля из-за пережитого стресса пенсионерка скончалась. По словам родных и знакомых, у женщины были проблемы с сердцем. И теперь, как сообщили в республиканском Следственном комитете, возбудили еще одно дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается.