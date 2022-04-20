Еще один мошеннический кол-центр накрыли в Бердянске

Кол-центр, где якобы работали «представители служб безопасности» банков, обнаружили российские военнослужащие в Бердянске. Там работали люди, которые обманывали украинцев и россиян на деньги.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, деятельность организации поощрялась властями Украины. Мошенники работали открыто почти во всех крупных украинских городах. Газета «Известия» опубликовала кадры, на которых видно помещение, в котором «трудились» преступники. На видео — множество столов, заставленных компьютерами.

Несколькими днями ранее сообщалось, что российские военные накрыли в освобожденном Бердянске сеть кол-центров, в которых работали мошенники. Уточнялось, что люди вводили в заблуждение обычных граждан, получали доступ к их кредитным картам и счетам.

Главной целью мошенников были пенсионеры. В основном они звонили в Россию.