Еще один фигурант «списка Титова» вернулся в Россию

В Россию вернулся 13-й фигурант «списка Титова» Михаил Кубасов. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В Россию Михаил Кубасов вернулся после получения гарантии Генпрокуратуры и Следственного комитета о неприменении ареста. Об этом сообщили на сайте уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«В Россию вернулся 13-й по счету участник „лондонского списка“ Бориса Титова — управляющий партнер ОАО „Первая правильная арбитражная компания“ Михаил Кубасов», — сообщили на сайте.

Дело Кубасова ведет главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области. Бизнесмену в 2019 году было предъявлено обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

По данным следствия, Кубасов вместе с соучастниками обнаружил сведения о задолженности ООО «Свиг» перед ЗАО «Дон-Строй Инвест» на 68 миллионов рублей. Он решил воспользоваться этими данными для фальсификации задолженности на такую же сумму, но перед ООО «Нортэль».

В 2020 году Кубасов обратился к Борису Титову. По итогам проведенной работы мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.