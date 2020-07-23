Еще один фигурант появился в деле экс-министра Абызова

Еще один фигурант появился в деле бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Следователи попросили заочно арестовать Андрея Титаренко, который находится в международном розыске.

«Следствие просит заочно арестовать Титаренко Андрея Юрьевича, он находится в международном розыске», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирины Морозовой. Кто такой Титаренко, и какая роль у него была в предполагаемых аферах, пока неизвестно. Всего в деле Абызова более десятка фигурантов. Часть из них находится в следственном изоляторе. Некоторых ищут.

Ранее старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Сергей Степанов рассказал, что следствие по делу Абызова практически завершилось. Скоро всем фигурантам предъявят окончательные обвинения.

Абызов находится в СИЗО с марта 2019 года. Его арестовали по обвинению в хищении четырех миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным следствия, экс-министр и его сообщники похитили деньги у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети».