Криминал 01 февраля 2024, 12:47 Еще двух участников заезда по Кутузовскому проспекту в Москве привлекли к ответственности Еще двум участникам гонки по Кутузовскому проспекту в Москве выписали штрафы РИА «Новости»

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В Москве выписали административные штрафы еще двум участникам гонки по Кутузовскому проспекту. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили и привлекли к административной ответственности двух лиц, принимавших участие в опасном заезде по Кутузовскому проспекту. Нарушители неоднократно игнорировали правила дорожного движения, проводя опасные маневры и превышая скорость, чем создавали препятствия для других участников движения и подвергали риску жизнь как водителей, так и пешеходов.

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Волк добавила, что один из участников гонок, 30-летний любитель экстремального вождения, нарушил правила 116 раз в течение года. Он ответит перед законом за семь эпизодов. Второй, 22-летний водитель, за год 28 раз получал штрафы. На него составили пять протоколов.

Ранее других двух участников гонки на Кутузовском проспекте арестовали на 15 суток.

Также в Москве привлекли к ответственности участников дрифта с фейерверками в районе Вешняки.