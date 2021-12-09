Еще двух полицейских задержали по делу о незаконной переправке индийцев в Мексику через Шереметьево

Правоохранители задержали двух сотрудников полиции — их заподозрили в переправке индийцев в Мексику через аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан и оказание услуг общего покровительства задержаны двое сотрудников ОВМ МУ МВД России „Пушкинское“», — отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным источника «360», речь идет про начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Пушкинское» и его заместителя. По данным собеседника, начальник отдела носит звание подполковника полиции.

Источник также уточнил, что оба полицейских проходят по делу начальника отдела полиции Догопрудного Карена Севикяна, которого ранее заподозрили в организации нелегального канала переправки людей в США.

По данным СК, подозреваемые сотрудники полиции получали взятки от коммерсанта, которого не привлекали к ответственности за организацию работы нелегальных трудовых мигрантов.

«Общая сумма полученная преступным путем составила 1 миллион 700 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.