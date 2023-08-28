28 августа 2023, 20:03
Еще двух человек арестовали по делу об отравлении москвичей шаурмой
Суд в Москве взял под стражу двух фигурантов дела об отравлении шаурмой
Два фигуранта громкого дела об отравлении почти 40 человек некачественной шаурмой получили в качестве меры пресечения заключение под стражу сроком до 25 октября. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.
В оказании небезопасных услуг обвинили 51-летнего гендиректора компании-поставщика мяса, а также 42-летнего закупщика кафе. Последний допустил приобретение заведением опасной для употребления замороженной курицы в бобинах для вертела для приготовления шаурмы.
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Для заместителя генерального директора частной организации-поставщика, 57-летней женщины, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
По данным Следственного комитета, число отравившихся испорченным фастфудом возросло до 40 человек. Все они обратились к врачам с жалобами после посещения кафе на севере Москвы.
Суд
Москва 2023
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