Криминал 22 февраля 2023, 13:09 Еще два дела завели после пожара в центре Москвы СК открыл уголовные дела об убийстве и уничтожении имущества после пожара в центре Москвы Пресс-служба Следственного комитета

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Следственный комитет открыл по факту смертельного пожара в Москве уголовные дело об умышленном уничтожении имущества и убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Telegram.

Речь идет о статьях УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом», «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом», Ранее стало известно о заведении дела по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Расследованием занимаются следователи из столичного главка Следственного комитета.

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Пожар на Международной улице в Москве случился 21 февраля. Там загорелся пятый этаж общежития. Представители СК уточнили, что погибли семь человек, в том числе двое детей.

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«По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения пятого этажа», — сказано в сообщении ведомства.

Пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы пройдут в скором времени. Также представители правоохранительных органов допросят руководство общежития и свидетелей. Следователи проверят деятельность организации, которой принадлежит здание.