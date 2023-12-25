Криминал 25 декабря 2023, 23:49 Еще девятерых участников секс-вечеринки в московском ТЦ арестовали Суд арестовал еще девятерых участников скандальной вечеринки в ТЦ Москвы Pxhere

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Лефортовский районный суд Москвы отправил под арест девятерых участников скандальной вечеринки в торговом центре «Фэвори». Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения», — сказано в сообщении.

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Участникам мероприятия назначили наказание в виде административного ареста на 15 суток. Одной из фигуранток дела придется заплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Днем 25 декабря стало известно, что суд отправил в изолятор участника секс-вечеринки в ТЦ «Фэвори». Мужчина выражался нецензурной бранью и нарушал общественный порядок.

В СМИ появилась информация о том, что за участие в массовой оргии в торговом центре задержали более 30 человек. Полицейских вызвали очевидцы из-за шума. Правоохранители застали голых мужчины и женщин, а на месте обнаружили много спиртного и секс-атрибутов. На некоторых участников вечеринки составили протоколы о мелком хулиганстве.