Еще четверых человек задержали по делу Арашуковых

Следователи задержали еще четверых подозреваемых по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Подозреваемые, как считают правоохранители, вносили неверные данные о газе, чтобы способствовать его хищению.

«В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по фактам убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, хищения природного газа, поставляемого на территорию СКФО, и организации преступного сообщества», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, задержаны инженер-метролог филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Юрий Акулич, инженер-метролог того же филиала Игорь Дубинин, Ренат Загиров и Сергей Шосткин, работавшие в филиале ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Следователи считают, что они вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, чтобы в них не фиксировались данные о похищенном преступным сообществом Арашуковых газе. Этот газ потом продавался аффилированным предприятиям за наличные.

Кроме того, похищенный газ поставлялся промышленным потребителям природного газа Ставропольского края без фиксации на приборах учета. Изменения в показании вносили, как предполагается, те же лица.

Петренко добавила, что все четверо подозреваемых доставлены в Москву. Акулича арестовали, в отношении остальных следствие также намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали утром 30 января во время заседания Совета Федерации. За лишение его неприкосновенности проголосовали все сенаторы, один человек воздержался. Арашукову предъявлено обвинение в убийстве, участии в преступной группировке и давлении на свидетеля. Он находится под арестом.

Отца сенатора Рауля Арашукова арестовали за создание преступного сообщества и мошенничество с газом.