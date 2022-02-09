«Ему плевать на полицию, он не боится закона». Житель СНТ в Домодедово изрубил топором забор соседей из-за ссоры

В Домодедове затянувшийся конфликт между жителями одного из СНТ чуть не привел к трагедии. Мужчина изрубил топором забор своего соседа, пока тот вместе с женой и детьми прятался в доме.

Столкнувшийся с агрессией семьянин по имени Алексей рассказал «360», что отношения с живущим рядом в СНТ «Металлург-2» мужчиной испортились еще два с половиной года назад.

«Я в составе членов правления СНТ пошел вручать уведомление о том, что он загрязняет землю общего пользования. Выкинул глину вдоль дороги, строительный материал, просили его убрать. Товарищ очень агрессивно отреагировал, сказал, что никому не позволит учить его жить, и сам знает, что делать», — пояснил он.

Претензии к несговорчивому соседу были и по поводу установленных вокруг участка камер, а также разбросанных покрышек. После того, как Алексей их самостоятельно вывез, мужчина принялся угрожать. Но дальше слов дело не пошло.

Ударил женщин

В конце того же года соседская собака напугала жену, тещу и детей мужчины. Когда женщины попросили хозяина держать животное на поводке, тот распустил руки.

«Человек был пьян, разговор сразу начался на повышенных тонах, завязалась потасовка. Жена и теща получили удары рукой по лицу», — поделился Алексей.

Мужчина обратился в полицию и выяснил, что буйный сосед сам заявил на него. Он требовал возбудить дело, но в итоге получил неоднократный отказ. И конфликт снова сошел на нет, обострившись недавно.

Алексей возвращался от родителей на машине, вез детей домой. На дороге в СНТ увидел идущего мужчину, который не отходил в сторону. После просьбы пропустить автомобиль, он остановился, ударил по автомобилю рукой и сломал зеркало.

«Дети закричали, я хотел выйти, но в этот момент появился газ, обожгло лицо, дети начали задыхаться, а мужчина пытался влезть в машину. Я уехал и оставил детей дома. В мужчине узнал соседа», — рассказал семьянин.

Припарковавшись, он позвонил в полицию и услышал грохот ударов по забору. В ограждении, по словам Алексея, появились внушительных размеров дыры. Проезжавший мимо товарищ по телефону сказал, что вокруг участка «ходит мужчина с топором и рубит забор», и отправился за председателем поселка.

Он <…> бил топором по забору и кричал: «Я вас два года ждал, всех вас все равно поубиваю» Алексей житель СНТ «Металлург-2».

«От удара распахнулись ворота. Он зашел на участок, <…> в дом не полез, а минут через 20 приехал наряд. Вместе с полицейскими мы подошли к участку соседа, но он не открыл, и правоохранители уехали, пообещав, что придет участковый», — добавил Алексей.

Закона не боится

Несколько дней, заверил мужчина, полиция ничего не делала, тогда председатель СНТ обратился в прессу. После этого стало известно, что снятые у пострадавшего семьянина показания направили на рассмотрение в прокуратуру. Соседа, по данным Алексея, так никто и не опросил. Правоохранители объясняют это нюансами законодательства.

Семья мужчины теперь боится приезжать в загородный дом. А жена Алексея после случившегося рассказала, что сосед угрожал ей прошлым летом.

«Он всем четко дал понять, что ему плевать на полицию и он не боится закона», — заключил мужчина.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области заявили, что сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам разбирательства они примут решение в соответствии с законом.