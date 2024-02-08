Эксклюзив 08 февраля 2024, 13:19 «Ему не нужен был ребенок». Жительница Краснодара — об убийстве сестры с дочерью Сестра убитой в Краснодаре молодой матери заявила, что преступник поджег ее тело

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В Краснодаре мужчина сознался в убийстве бывшей девушки и двухлетней дочери. Его арестовали. Сестра покойной заявила «360», что поводом для конфликта могло стать появление новой пассии.

Задушил и поджег

Убийство произошло в ночь с 23 на 24 января в квартире дома на улице Заполярной. По версии следствия, 27-летний житель Адыгеи задушил 28-летнюю женщину и общего ребенка, а потом уехал. На следующий день он забрал тело девочки, а квартиру поджег вместе с останками молодой матери.

Он их убил ночью, получается. Наутро вернулся, забрал племянницу, в одеяле вынес и выбросил около Краснодарского водохранилища в Адыгее у села Афипсип. Вечером, когда я попросила его приехать посмотреть, как сестра, он поджег квартиру и скрылся. Сестра погибшей

Квартира выгорела дотла, женщину хоронили в закрытом гробу. Тело девочки, по словам собеседницы «360», нашли.

«Вывез [дочь] и кинул на снег где-то в посадке. <…> Он сжег квартиру [ее матери], которую она, будучи беременной, обставляла сама, чтобы родить ребенка, и был уголок. Разбросал все вещи, облил их и ее бензином и поджег», — сказала она.

Возвращение отца

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России «Убийство двух и более лиц; малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». По информации СУ СКР по Краснодарскому краю, мужчина во всем сознался, его арестовали. Мотивы родственники прояснить не смогли. Незадолго до убийства пара возобновила романтические отношения.

«Они встречались долгое время. Это его дочь, племянница моя. Они не были расписаны, не жили вместе, просто встречались пять лет до того, как забеременела моя сестра. Ему не нужен был ребенок. И вот два года <…> потом он очнулся и начал помогать, приезжать к девочке, постепенно они снова начали общаться», — сказала сестра погибшей.

РИА «Новости»

По одной из версий, пара поругалась из-за измены. Собеседница «360» заявила, что подозреваемый встречался еще с одной женщиной и подтвердил это следователю.

«У них произошел какой-то конфликт. Я склоняюсь к тому, что она нашла его очередную даму сердца. Потому что, как выяснилось, они снова состояли в романтических отношениях, и, скорее всего, она нашла девушку, которую ему родители нашли там, в Адыгее», — сказала она.

Родственники из Адыгеи

Мужчину отправили в изолятор, но родственники погибших опасаются, что дело замнут. На сестру обрушились многочисленные знакомые его семьи со своей версией произошедшего, а журналисты, взявшие интервью, не выпустили материалы или отменили заранее запланированные съемки.

«Да, он сидит в СИЗО. Но у него очень влиятельные родственники, которые все пытаются замять. <…> Мама у него работала главным врачом в районной больнице. Она уволилась, как мне сказали, на следующий день после произошедшего. Дядя — соучредитель одной из больших строительных компаний в Краснодарском крае. Это те, кого я знаю», — сказала женщина.

Расследование уголовного дела продолжили. Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял его на контроль.