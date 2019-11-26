«Ему не хватает только книг»: автор письма Соколову рассказал об ответе историка

Журналист Константин Придыбайло написал письмо в петербургский следственный изолятор «Кресты». Оно адресовано арестованному по подозрению в убийстве и расчленении аспирантки историку Олегу Соколову. Получить ответ журналист не ожидал, но доцент все же написал ему.

Константин опубликовал скан письма на своей странице в Facebook. В своем послании Олег Соколов пожаловался, что ему очень тяжело, потому что он не может работать без книг и доступа к архивам.

В беседе с «360» Константин Придыбайло заявил, что в своем письме к Соколову он поинтересовался, какое у него самочувствие, какие у него соседи и другие мелкие вопросы. По его словам, ответа он не ожидал.

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Константин заявил, что руководству ФСИН нужно пойти на встречу Соколову и предоставить ему доступ к книгам, которые вполне можно пронести в СИЗО.

«Понятно, что доступ к архивам — это что-то из области фантастики. Но он же не Брейвик, он не убил 17 человека, а у того есть доступ в интернет. Он не из банды Цапка, у которых там лобстеры и любой бандит может заказать себе ресторанной еды. Он просто просит книги. Он может быть уйдет в себя и ничего с ним уже больше не будет происходить», — заявил он и напомнил, как Соколов пытался покончить с жизнью во время следственного эксперимента.

На вопрос о том, почему Придыбайло решил написать письмо Соколову он пояснил, что раньше писал письма тогда еще арестованным футболистам Кокорину и Мамаеву и ему понравилось. Он напомнил, что просьбу спортсменов о возможности посещать тренировки руководство службы исполнения наказаний удовлетворило. Значит нужно дать возможность и Соколову получить книги.

«Если его осудят, то в колонии, то ему можно дать доступ в библиотеку», — отметил Константин.

После того, как Константин Придыбайло выложил фото письма на своей странице в Facebook, в комментариях на него обрушилась волна негатива.

«Мне очень понравился коммент, что к этому человеку хочется залезть в голову и хочется понять, чем он живет, что он чувствует. Он мог бы написать, что он сожалеет, мог написать, что он раскаивается, но в итоге он написал только о себе. Он не принес какие-то извинения, он не написал, что переживает из-за молодой девушки, что он оборвал жизнь. Он переживает, что ему книг не дают», — заявил Константин и отметил, что знающие Соколова люди написали ему, что ответ вполне в его духе.

При этом Константин Придыбайло еще раз подчеркнул, что выступает за человеческое отношение к арестованному Соколову и считает, что книги он получить все же может.

Уволенного из СПбГУ доцента по истории Олега Соколова задержали утром 9 ноября после того, как его выловили из воды реки Фонтанки. В рюкзаке ученого нашли отрезанные женские руки, а при обыске его квартиры правоохранители нашли останки молодой девушки. В ходе допроса историк признался, что застрелил, а после расчленил свою аспирантку Анастасию Ещенко, с которой сожительствовал. Ему предъявили обвинение в убийстве, а после арестовали. 26 ноября стало известно, что Соколова могут перевести из петербургских «Крестов» в московскую «Матросскую тишину». Представляющий интересы арестованного доцента адвокат Александр Почуев заявил, что такие действия следствия защита считает чрезмерными. Он назвал перевод своего подзащитного репрессивной мерой, так как условия содержания в московском следственном изоляторе намного хуже, чем в СИЗО Петербурга.