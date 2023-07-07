Эксклюзив 07 июля 2023, 11:26 «Ему махнули лечь, и он лег». Очевидец — о задержании напавшего на полицейских в Кузбассе Очевидец рассказал детали задержания напавшего на полицейских с ножом в Киселевке

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Правоохранительные органы сумели задержать мужчину, напавшего на полицейских с ножом в Киселевске. Об этом «360» сообщил очевидец задержания.

«Мы стояли на светофоре, увидели полицейскую машину. Потом заострили внимание на людей рядом, вгляделись и поняли, что это тот самый преступник. По жестам полицейских поняли, что ему махнули лечь и он лег. А потом его скрепили», — рассказал он.

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Ранее в пятницу, 7 июля, стало известно о нападении мужчины на полицейских в отделе МВД в Киселевске. По предварительной информации, он в нетрезвом состоянии пришел в участок, при попытке задержания оказал сопротивление и ударил ножом двух правоохранителей, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственный комитет по Кемеровской области по факту ЧП возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».