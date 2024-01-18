18 января 2024, 19:11
Елену Прочаковскую арестовали по делу о хищении
Суд арестовал начальницу управления главы Башкирии по соцкоммуникациям
Руководительницу управления главы Башкирии по соцкоммуникациям Елену Прочаковскую арестовали до 2 февраля по делу о хищении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Красногорский суд Московской области.
«Красногорский городской суд избрал Прочаковской меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля», — сообщили в суде.
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По версии следствия, обвиняемая в июне 2017 года, находясь в должности инспектора по работе со СМИ, фиктивно трудоустроила в МФЦ в Красногорске свою знакомую на вакансию главного специалиста. При этом зарплатная банковская карта женщины на протяжении года находилась у Прочаковской.
По предварительной информации, сумма ущерба составила порядка 750 тысяч рублей. Фигурантке предъявили обвинение по статье «Мошенничество».
В настоящее время Прочаковская занимает пост руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям.
Ранее в Москве задержали подозреваемых в хищении детских смесей на сумму более 100 миллионов рублей.
Суд
Башкирия
Мошенничество
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