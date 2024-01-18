Криминал 18 января 2024, 19:11 Елену Прочаковскую арестовали по делу о хищении Суд арестовал начальницу управления главы Башкирии по соцкоммуникациям РИА «Новости»

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Руководительницу управления главы Башкирии по соцкоммуникациям Елену Прочаковскую арестовали до 2 февраля по делу о хищении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Красногорский суд Московской области.

«Красногорский городской суд избрал Прочаковской меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля», — сообщили в суде.

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По версии следствия, обвиняемая в июне 2017 года, находясь в должности инспектора по работе со СМИ, фиктивно трудоустроила в МФЦ в Красногорске свою знакомую на вакансию главного специалиста. При этом зарплатная банковская карта женщины на протяжении года находилась у Прочаковской.

По предварительной информации, сумма ущерба составила порядка 750 тысяч рублей. Фигурантке предъявили обвинение по статье «Мошенничество».

В настоящее время Прочаковская занимает пост руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям.

Ранее в Москве задержали подозреваемых в хищении детских смесей на сумму более 100 миллионов рублей.