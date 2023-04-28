28 апреля 2023, 10:30
Елену Блиновскую доставили в Пресненский районный суд
Появилось видео, как блогера Блиновскую доставили в Пресненский районный суд
«Королеву марафонов» Елену Блиновскую доставили в Пресненский районный суд Москвы, где ей должны избрать меру пресечения. В распоряжении «360» оказалось видео момента, когда блогера выводят из машины и провожают в здание суда.
На кадрах видно, что коуч закрыла голову и лицо красным капюшоном. Она старается быстрее пройти через толпу журналистов. Блиновскую привезли в судебную инстанцию на машине МВД.
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Ранее следственный комитет опубликовал видео с допроса блогера, где она заметно нервничает.
Правоохранители задержали Блиновскую 27 апреля при попытке уехать в Белоруссию на арендованном автомобиле. Блогер заранее взяла билеты в другую страну, чтобы запутать следы.
В офисе и по месту жительства блогера следователи провели обыски. Дом Блиновской расположен в элитном коттеджном поселке в Истре. Его сняли на видео после обысков.
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