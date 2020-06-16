Электрик из Королева нашел труп в шахте лифта многоэтажки

Страшную находку сделал электрик в одном из домов подмосковного Королева. В шахте лифта он обнаружил труп мужчины. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Электрик обратился в местное отделение полиции днем 15 июня. Он рассказал, что в шахте лифта дома № 2 на улице Исаева нашел бездыханное тело.

Жильцы вызвали 53-летнего специалиста из-за сломавшегося подъемника. Электрик работал на первом этаже. Открыв двери кабины, он увидел мертвого мужчину. Им оказался 30-летний местный житель, который был зарегистрирован по другому адресу.

На место прибыли оперативники. Они забрали с места происшествия ключ для открывания дверей лифта. Следственный отдел проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.